وزير النقل: نواصل تنفيذ مشروع المزلقانات.. لكن سلامة العاملين أولوية

عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اجتماعين موسعين مع الشركات المنفذة لمشروع تطوير المزلقانات بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ هذا المشروع الهام الذي يسهم في رفع مستوى السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية.

واستعرض الوزير معدلات التنفيذ للمشروع حيث تم الانتهاء من الأعمال المدنية لـ677 مزلقانا من إجمالي 1102 مزلقان، وتم الانتهاء من أعمال التحكم لـ438 مزلقانا من إجمالي 1120 مزلقانا.

ووجه وزير النقل بضرورة نزول قيادات السكة الحديد لمواقع العمل لمتابعة معدلات التنفيذ وتكثيف الأعمال للانتهاء من هذا المشروع المهم، مشيرا إلى أنه يجب على كل الشركات تسليم جميع المزلقانات وفقا للجدول الزمني المحدد، مع توقيع غرامات على الشركات التي تتأخر في معدلات التفيذ خاصة مع أهمية المشروع في زيادة معدلات السلامة والأمان ورفع كفاءة التشغيل على الشبكة.

الانتهاء من الأعمال المدنية لـ677 مزلقانا وأعمال التحكم لـ438 مزلقانا

وأكد وزير النقل، أهمية استمرار العمل في كل مشروعات وزارة النقل ومنها مشروعات السكة الحديد مع اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا الى أن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في جميع المشروعات من أولويات وزارة النقل.

وشدد على أنه يتم تعقيم وتطهير مواقع العمل والمعدات المستخدمة بشكل دوري ومستمر، مع الكشف على كل العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحا وبعد انتهاء مدة العمل اليومي بالكاشف الحرارة، إضافة ضرورة الالتزام بتوزيع الكمامات والمطهرات على العمال والمهندسين بمواقع العمل، وتأكيد ارتدائها.