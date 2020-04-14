صور.. وزير النقل يتفقد محطة الشهداء لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا

الفريق مهندس كامل الوزير :توجيهات القيادة السياسية دائما ترتكز على صحة وسلامة المواطن المصري و ندفع بقطارات إضافية في حالة وجود أي كثافات من الركاب بأي محطة

في إطار حرص وزارة النقل على إتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في كافة قطاعات وهيئات الوزارة ووسائل المواصلات العامة وإنطلاقا من تشجيع كافة المبادرات الوطنية التي تخدم المواطن المصري و تحقق الامن والسلامة له شهد اليوم وزير النقل الفريق مهندس / كامل الوزير بمحطة الشهداء لمترو الانفاق بدء مبادرة عدد من رجال الأعمال المصريين الوطنيين لتوزيع 400 الف كمامة طبية مجانا على ركاب مترو الأنفاق وحيث تأتي المبادرة في اطار الحرص على التكاتف مع جهود الدولة المصرية للتصدي لمواجهة فيروس كورونا حيث شهد الوزير توزيع الكمامات على عدد كبير من الركاب سواء داخل المحطة أو في عدد من القطارات وكذلك تركيب أجهزة لتعقيم الايدي في كافة انحاء المحطة حيث ثمن الوزير هذه المبادرة الوطنية مشيرا إلى أن رجال مصر الوطنين دائما في خدمة المواطن المصري د اعيا المواطنين بارتداء الكمامات وخاصة في وسائل المواصلات مشيرا إلى أنه يتابع على مدار الساعة تطهير وتعقيم محطات وقطارات مترو الأنفاق لافتا إلى تكثيف أعمال التطهير والتعقيم خاصة مع تزايد عدد الركاب خلال الأيام الماضية والتي زاد فيها عدد ركاب مترو الأنفاق يوميا عن مليون راكب مشيرا إلى أن تعليمات القيادة السياسية دائما ترتكز على صحة وسلامة المواطن المصري كما اطمئن وزير النقل على انتظام حركة تشغيل المترو واتخاذ كافة التدابير التي تسهل تنقل الركاب مؤكدا أنه تعليماته واضحة لقيادات مترو الأنفاق في استمرار الدفع بقطارات إضافية وتقليل زمن التقاطر في حالة وجود أي كثافات من الركاب واستمرار التنسيق مع وزارة الداخلية لوصول أخر قطارات الخطوط الثلاثة بعد توقيت الحظر خاصة بعد أن قامت الشركة بتعديل مواعيد قطارات المترو بالخطوط الثلاثة بدءً من الخميس الموافق 9 ابريل 2020 لتتناسب مع قرار تعديل توقيت الحظر والصادر من مجلس الوزراء حيث يقوم أخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 19.15 مساء، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 19.30 مساءً ، كما أن موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 19.30 مساءً وأخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 19.15 مساءا ومن العتبة 19.45 مساءا

خلال تفقده محطة الشهداء بمترو الأنفاق لمتابعة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وانتظام حركة القطارات

بعدها توجه الوزير إلى محطة مصر للسكك الحديدية للإطمئنان على إجراءات تطهير وتعقيم المحطة حيث وجه الوزير قيادات السكة الحديد باستمرار أعمال التطهير والتعقيم للقطارات والمحطات على مدار الساعة وبعد انتهاء مدة التشغيل اليومي والمحافظة الدائمة على مستوى متميز من النظافة داخل القطارات وفي المحطات واستمرار بث رسائل توعية عبر الاذاعة الداخلية بالمحطات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه