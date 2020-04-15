"مياه البحر الأحمر" تواصل تعقيم محطات الشرب بمدن المحافظة

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، حملات التطهير والتعقيم لتغطية كل مواقع الشركة من مقرات إدارية ومحطات مياه شرب وصرف صحي، وذلك ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا.

وقام فرع شركة مياه الشرب بمدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، بتطهير موقع الخزانات الرئيسية وغراب المياه بالمدينة، والروافع والمقر الإداري للفرع، وكذلك مركز خدمة العملاء.

كما تم توفير كل وسائل الوقاية للعاملين، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة سفاجا ومديرية الصحة، وتنفيذ حملات تطهير وتعقيم بالأماكن العامة والمصالح الحكومية والمنشآت، لتغطية أعمال التطهير والتعقيم بجميع أنحاء المدينة.

وتم تعقيم مشربية مياه النيل بمدينة القصير وغراب المياه، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم محطه التحلية وخزانات تكديس الرافع الشمالي بمحطة التحلية.

ومن جهة أخرى، تواصل الشركة حملات التطهير والتعقيم اليومية بالأماكن العامة والمنشآت والمصالح الحكومية والمدارس بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمدن ومديرية الصحة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وحرصا على سلامة المواطنين.

وأكد المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، أن حملات التطهير اليومية يتم تنفيذها بجميع فروع الشركة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمدن ومديرية الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.