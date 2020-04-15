بالجهود الذاتية.. مبادرة شبابية لتعقيم شوارع الطالبية

أطلق عدد من شباب حي الطالبية بالهرم، وبجهود ذاتية، مبادرة لتعقيم الشوارع والمنشآت الخاصة والعامة، وشارك في المبادرة عدد من جمعيات المجتمع المدني تحت قيادة المهندس عادل الهواري، وبمشاركة أحمد شعيب، وليد عادل، عضوي المنظمة المصرية العربية لحقوق الإنسان بالعمرانية وهم، وعدد من شباب حي الطالبية والعمرانية، تحت قيادة الوزير ناجي هيكل، والمستشار أحمد عبد الستار، والكابتن عمرو أبو ريده.

وبدأت المبادرة بتعقيم المحلات والأماكن العامة بشارع عثمان محرم، وانتقلت بعدها إلى الشوارع الجانبية.

وحرص المشاركون في المبادرة على توعية الأهالي بكيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية ضد فيروس كورونا.