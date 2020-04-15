استرداد 3380 مترا من أملاك الدولة في حملة أمنية بمرسي علم

شنت اليوم الأربعاء، الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، حملة أمنية مكبرة على مدينة مرسى علم، لاستعادة أراضي الدولة بالاشتراك مع مجلس مدينة مرسى علم، وذلك في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، بتكثيف حملات الإزالة على كافة التعديات على أراضي الدولة بمدن المحافظة، ومنع البناء المخالف وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية.

أسفرت الحملة التي أشرف عليها اللواء واصف عدلي رئيس مدينة مرسى علم، عن تنفيذ قرار الإزالة للتعديات على أراضي أملاك الدولة واسترداد 3380 متر مسطح أراضي.

وأشار عدلي، إلى أنه سيتم إحالة أي مخالفة للنيابة العسكرية، حفاظا على هيبة الدولة وردع المخالفين واستغلالهم للظروف التي تمر بها البلاد، مناشدا المواطنين عدم استغلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والجهود المبذولة لمواجهة والحد من نتشار فيروس كوونا المستجد وحفاظا على حياة المواطنين، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين .