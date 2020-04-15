فيديو.. زحام في سوق العتبة قبل إغلاقه من قبل الأمن

التقطت عدسة "الوطن" زحاما شديدا في سوق العتبة بالقاهرة، في تحد للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قبل إغلاقه من قبل قوات الأمن.

وشنت أجهزة محافظة القاهرة، بالتعاون مع مديرية الأمن، حملة مكبرة في العتبة والموسكي، لمتابعة عدم وجود باعة جائلين بالشوارع، ومنع أي تجمعات وزحام، ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

وقال العميد ماجد أحمد رئيس حي الموسكي، إنّ اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ومدير الأمن، وعدد كبير من رجال الأمن، شنوا حملة قبل قليل في العتبة والموسكي.

وأضاف أحمد، لـ"الوطن"، أن سبب الزحام هو إقبال المواطنين بأعداد كبيرة على العتبة والموسكي للتسوق، تزامنًا مع اقتراب عدد من المناسبات الدينية للأقباط، وكذلك قرب قدوم شهر رمضان، ما تسبب في المشكلة الراهنة.

ولفت إلى عدم وجود باعة جائلين حاليًا في الشوارع، وحين أراد عدد محدود من الباعة العودة للعمل تم التعامل معهم من قبل الأمن.