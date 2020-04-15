أفريقية النواب تتابع موقف العالقين في أفريقيا مع "الهجرة"

أكدت لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، استمرار متابعتها لملف المصريين العالقين بالدول الأفريقية، إذ قال طارق رضوان رئيس اللجنة، إنّه تواصل مع السفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة والمصريين بالخارج، للوقوف على مستجدات الدولة في إحضار المصريين العالقين بالدول الأفريقية.

وأوضح رضوان، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنّه فيما يتعلق بملف المصريين العالقين في تشاد، سيتم إرسال رحلة من شركة إيركايرو لإحضارهم وعددهم 32 مصريا، أما عن المصريين العالقين في كينيا وجنوب أفريقيا، فسيتم إرسال رحلة من شركة مصر للطيران لإحضارهم وعددهم 160 مصريا.

وأشاد بدور قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرط الكرازة المرقسية، لتوجيهه بفتح المطرانية في كينيا برئاسة المطران بولس، لاستضافة وإعاشة المصريين العالقين في كينيا على نفقة الكنيسة المصرية، بالتنسيق مع المواطن وائل محمد ترك، لحين إرسال شركة مصر للطيران رحلة لإحضارهم من هناك.