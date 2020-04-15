بالأسماء.. إغلاق 12 مركزا وأكاديمية وهمية بمحافظة بني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الجهات المعنية من الأجهزة الأمنية والتنفيذية، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تنفيذ قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمى، بشأن إغلاق عدد من المراكز التعليمية الوهمية والتي تعمل في مجالات التدريب والتمريض وغيرها من المجالات، وذلك لمزاولة تلك الكيانات أنشطة تعليمية دون ترخيص من الجهات والوزارات المختصة بالمخالفة للقانون.

وأشار محافظ بني سويف، خلال بيان صحفي صادر عن إدارة الإعلام بالعلاقات العامة في ديوان عام المحافظة، إلى تواصله مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن وجود بعض المراكز العلمية الوهمية بالمحافظة تًدعى منح شهادات تعليمية معتمدة من الوزارة أو بعض الجامعات المصرية، والتي تقوم بمنح شهادات لخريجين غير مؤهلين للعمل في تلك المجالات ترتب عليه بعض الأضرار خاصة في المجال الطبي.

وأوضح البيان استجابة وزارة التعليم العالي والتي قامت بتوجيه لجنة الضبطية القضائية من الوزارة لزيارة عدد من المنشآت التعليمية العاملة من أكاديميات ومراكز علمية بالمحافظة للتأكد من قانونية أوضاعها واستيفاؤها للاشتراطات المطلوبة.

وقد أسفر مرور لجنة الضبطية القضائية بالوزارة عن توصيات بغلق 12 كيانا وهميا تحت مسمى أكاديمية أو مركز علمي، وهي:

أكاديمية مصر للتدريب المتقدم، وعنوانها شارع الكوبري الجديد مدينة الواسطى، والمستقبل أكاديمي للاستشارات والتدريب ومقرها أرض الحرية أمام مدرسة الفنية مدينة بني سويف، وأكاديمية 6 أكتوبر وعنوانها 2 شارع مصطفى كامل أمام قصر الثقافة مدينة بني سويف، وأكاديمية ابن رشد وعنوانها 49 شارع أحمد عرابي برج جاردينا، مدينة بني سويف، والأكاديمية المصرية للعلوم الحديثة سابقا وحاليا الأكاديمية المصرية للتدريب، بشارع عبدالسلام عارف أمام أبراج الأوقاف، والأكاديمية الوطنية وعنوانها برج خفاجي بجوار بنك كريدي أجريكول بمدينة بني سويف، وأكاديمية "yes "، ومقرها أرض الحرية خلف بنك التنمية بمدينة بني سويف، ومركز كمبردج فرغلي، ومقره أرض الحرية خلف بنك التنمية بمدينة بني سويف، وأكاديمية النيل ومقرها أرض الحرية برج زيزينيا بجوار بنك التنمية بمدينة بني سويف، والمركز العلمي ومقره 38 شارع بورسعيد أرض المحلج بمدينة بني سويف، واكاديمية "One world academy"، ومقرها شارع أحمد عرابي أمام المدرسة الثانوية العسكرية بمدينة بني سويف، والنور فيوتشر أكاديمي ومقرها شارع مقبل بداخل الساحة الشعبية الباب الخلفى الدور الثاني بمدينة بني سويف.

وشدد محافظ بني سويف على أهمية توعوية الطلاب والشباب وأولياء أمورهم بضرورة الرجوع للجهات المختصة والمعنية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، للاستفسارعن الجامعات والكيانات غير المعروفة والمعتمدة لهم، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء تلك الكيانات الوهمية، والالتزام فقط بالجامعات والمعاهد المعتمدة من الجهات الرسمية بالدولة، وذلك حفاظًا على صالح الطلاب وأولياء الأمور ولضمان عدم التلاعب بهم.