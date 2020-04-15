  بوتين: من المهم أن يلتزم جميع الأطراف باتفاق "أوبك بلس"

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية أنه من المهم أن تلتزم جميع الأطراف المشاركة في صفقة "أوبك بلس" بالاتفاق، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وقال بوتين معلقا على تقرير وزير الطاقة ألكسندر نوفاك عن نتائج المفاوضات بشأن صفقة أوبك بلس الجديدة في 12 أبريل الجاري: "من المهم أن يلتزم الجميع بهذه الاتفاقات نحن بحاجة إلى أن نكون على اتصال دائم مع جميع الأطراف، خاصة مع اللاعبين الرئيسيين"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأعلنت "أوبك بلس"، في وقت سابق، تخفيضا جديدا في إنتاج النفط، ففي المرحلة الأولى، سيخفض التحالف الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل، ثم بمقدار 8 و 6 مليون.

وبالنسبة لروسيا والسعودية، ستكون القاعدة المرجعية 11 مليون برميل يومياً، فيما أصرت المكسيك على شروط منفصلة، فهي ستخفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل فقط يومياً في مايو ويونيو، وستقوم الولايات المتحدة بتعويض الباقي.

ارتفاع معدل البطالة في روسيا إلى 735 ألفا

وفي سياق آخر، أعلن وزير العمل الروسي، أنطون كوتياكوف، اليوم، أن عدد العاطلين عن العمل في روسيا ارتفع منذ بداية العام بـ44 ألف شخص، حتى 735 ألفا، مشيراً إلى أنه في العام الماضي كان هناك 813 ألف شخص عاطل عن العمل مسجل في مراكز التوظيف.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن كوتياكوف قوله، خلال اجتماع أعضاء الحكومة مع بوتين: "الآن في روسيا هناك 735 شخص عاطل عن العمل مسجل، ومنذ بداية العام ازداد عددهم بـ44 ألف شخص. وقبل عام في هذه الفترة كان هناك 813 ألف شخص مسجل في مراكز التوظيف".

وأشار كوتياكوف، إلى أن المعلومات المتعلقة بالبطالة المسجلة رسمياً تميز الوضع في سوق العمل دون مراعاة تفاصيل أيام العطلات.

وأوضح الوزير الروسي، أنه تم تنظيم مراقبة يومية عبر الإنترنت للحصول على صورة موضوعية لما يحدث في مجال التوظيف. يأخذ في الاعتبار عدد المواطنين الذين يتم نقلهم إلى نظام العمل بدوام جزئي، والذين يتم نقلهم إلى العمل عن بعد، وكذلك خطط المنظمات لتخفيض عدد العمال.

وتابع كوتياكوف قائلا، إن ما يقرب من 100 ألف منظمة يعمل بها أكثر من 12 مليون شخص مرتبطة بالفعل بالخدمة. وهذا يمثل 20% من جميع العاملين في روسيا الاتحادية.

وأعلنت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، في مطلع الشهر الجاري، أن الإجراءات التقييدية الناجمة عن انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" سيؤدي إلى زيادة البطالة في روسيا، ولكن من السابق لأوانه وضع توقعات دقيقة.

وسجلت روسيا حتى اليوم 24 ألفا و490 إصابة بكورونا، بينها 198 وفاة ونحو ألفي حالة شفاء، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.