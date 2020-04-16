"الفلاحين": الصوامع الحديثة منعت هدر نحو 15% من فاقد الأقماح

قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن إنشاء الصوامع الحديثة لتخزين القمح أثبت جدواه ومنع هدر نحو 15% من فاقد الأقماح التي كانت تُفقد نتيجة طرق التخزين في الشون الترابية القديمة، حيث كانت تتعرض الأقماح للاختلاط بالأتربة والعوامل الجوية من رياح وأمطار، كما كانت تصاب بالفطريات والحشرات وتتعرض للفئران والعصافير، إضافة إلى الفساد الإداري الذي كان يستغل عدم دقة الأوزان وطرق الحفظ للعبث في الأقماح المحفوظة.

وأضاف أبوصدام، لـ"الوطن"، أن مصر تملك سعة تخزينية حديثة من صوامع وهناجر وشون متطورة لحوالي 4 ملايين طن، تستخدم هذه الصوامع وأماكن حفظ الغلال في حفظ الأقماح كمخزون استراتيجي لشهور طويلة لاستخدامه في إنتاج رغيف الخبز المدعم.

وأوضح أبوصدام، أن الظرف الحالي وخوفا من تفشي فيروس كورونا اتخذت الحكومة تدابير إضافية لتعقيم الصوامع والمباني الإدارية وتنظيم استلام الأقماح الذي بدأ حاليا وسيمتد إلى نصف شهر يوليو، حيث تطمح الحكومة في استلام 3.5 مليون طن من الأقماح المحلية بسعر الأردب 700 جنيه لأعلى درجة نقاوة بزيادة 15 جنيها عن العام الماضي.

وتابع نقيب الفلاحين، أن الإنتاج المحلي المتوقع قد يصل إلى 9 ملايين طن تستلم الحكومة منهم نحو 3 ملايين طن ويذهب الباقي للسوق الحرة والاستخدام المنزلي وتستهلك مصر نحو 16 مليون سنويًا من الأقماح تستهلك الحكومة منها نحو 10 ملايين طن لإنتاج رغيف الخبز، لذا تلجأ الحكومة لاستيراد نحو 7 ملايين طن أقماح لتلبية الاحتياجات المحلية.