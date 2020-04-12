"مستشارك" مبادرة حكومية للرد على استفسارات الفلاحين

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إطلاق مبادرة "مستشارك الزراعي"، لتلقي استفسارات وطلب الاستشارات في المجالات الزراعية المختلفة.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن تلك المبادرة تأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة، خلال الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد وتداعيات فيروس كورونا، والتيسير على المواطنين، والحد من حركتهم بقدر الإمكان لمنع انتشار الفيروس، بحيث يجري إتاحة المعلومات والإجابة على الاستفسارات وتقديم الاستشارات، الخاصة بالإنتاج النباتي والحيواني، لهم بسهولة بقدر الإمكان.

وتابع البيان، أن الاستشارات تشمل الخدمات الزراعية المختلفة، الخاصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئاتها وقطاعاتها المختلفة، فضلا عن استشارات كافة فروع البحث العلمي الزراعي.

ومن المقرر أن تنطلق المبادرة من خلال برنامج، يتم إذاعته على قناة مصر الزراعية، التابعة للوزارة يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، الساعة 3 عصرا، ولمدة ساعة كاملة، يتم خلالها استقبال استفسارات المواطنين والمزارعين والمربين على مستوى محافظات الجمهورية والإجابة عليها في الحال.

وتعتمد المبادرة على قائمة، تضم مجموعة من الخبراء في المجالات الزراعية المختلفة للانتاج النباتي والحيواني والطب البيطري، يتواصل معهم المزارعون والمربون بالتناوب في وقت البرنامج، بغرض الحصول على النصائح والإرشادات المجانية.

وحددت الوزارة أرقام 0 106 829 3536 - 0 2 -37603156، للتواصل مع الخبير لطلب الاستفسار مباشرة وقت البرنامج.

ودعت الوزارة كافة المزارعين والمربين والمواطنين، ممن لديهم أية استفسارات في المجال الزراعي في التواصل مع المبادرة في الوقت المحدد للحصول على الاستشارات المطلوبة.