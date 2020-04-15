بسبب كورونا.. ثاني مدينة صينية تحظر أكل الكلاب والقطط

منعت مدينة صينية أخرى سكانها من أكل الكلاب والقطط، بقانون جديد تمت المصادقة عليه في أعقاب أزمة فيروس كورونا المستجد.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن زوهاي، المدينة المجاورة لماكاو ويبلغ عدد سكانها 1.7 مليون نسمة، أصدرت أمرا يتماشى مع مقترح الحكومة، الذي يعتبر "الهررة والكلاب حيوانات للرفقة المنزلية وليست مخصصة للأكل".

وكانت شنجن أول مدينة صينية تحظر تناول لحوم الحيوانات الأليفة.

وستطبق المدينتان الحظر اعتبارا من 1 مايو، حسب ما أعلنت مصادر رسمية.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الزراعة والشؤون الريفية نصا يحدد قائمة بالحيوانات التي يمكن تربيتها من أجل لحومها وفروها، أو لغايات طبية.

ولم تضم القائمة الجديدة، لأول مرة، الكلاب والقطط.

وقال يونغ لينغ، المشرف على لجنة الشؤون القانونية في زوهاي، إنه يتعين الالتزام بهذا النص الجديد.

ووفقا لتقرير آخر من وكالة أنباء الصين (شينخوا)، فإن المخالفين سيواجهون غرامة تصل إلى 20 أضعاف قيمة اللحوم.

وكان الاتجار بالحيوانات البرية قد منع أيضا خلال أزمة فيروس "سارس" في 2002-2003، غير أن هذه التجارة عاودت الظهور سريعا.