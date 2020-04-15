"تعليم الغربية": نبحث خطة عمل جديدة لمساعدة الطلاب بمشروعات الأبحاث

عقد ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع كل مدير عام التعليم العام، والمراحل، ومدير أمن المديرية، وأعضاء من التعليم الفني، لوضع آليات تنظيمية جديدة وأفكاراً مبتكرة لتساعد الطلاب وأولياء الأمور في إنجاز مشروعات الأبحاث المطلوبة من كل طالب وفقاً لمتطلبات وزارة التربية والتعليم في هذه المرحلة.

وناقش وكيل الوزارة مع فريق العمل، إمكانية عمل فيديوهات توضيحية للرد على كافة تساؤلات الطلبة وأولياء الأمور في هذا الشأن.

وناقش تقديم يد المساعدة للطلاب الذين لم تتوفر لديهم خدمة الإنترنت بمنازلهم، وكيفية التواصل معهم، وذلك عن طريق تخصيص مسؤولين للرد على استفسارات الطلاب وأولياء أمورهم في جميع الإدارات والمدارس، سواء بالاستفسار المباشر أو عن طريق أرقام التليفونات الأرضية أو المحمولة المتوفرة لخدمة هذا الموضوع.

وأكد "حسن" أن الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالغربية ستقوم بنشر كل ما هو جديد من فيديوهات تقدم المساعدة لتوضيح الطرق السهلة لإنجاز مشروعات الأبحاث.