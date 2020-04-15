الأرصاد: رياح مثيرة للرمال على السواحل الشمالية الغربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، مع شبورة مائية صباحا، وتتكون شوائب عالقة نهارا، وتكون الرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، كما يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، مع شبورة مائية صباحا، وتكون الرياح معتدلة، تنشط على أقصى الغرب، وتكون مثيرة للرمال أحيانا على السواحل الشمالية الغربية.

وأضافت الهيئة، أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يسودها طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، مع شبورة مائية صباحا وتكون الرياح معتدلة، ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة، كما يكون مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، مع شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة على شمال الصعيد، ومائل للحرارة نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة على جنوبه.

وبالنسبة لـحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر والمدن العربية

القاهرة الصغرى 15 العظمى 28

شبين الكوم الصغرى 15 العظمى 28

طنطا الصغرى 14 العظمى 27

دمنهور الصغرى 14 العظمى 26

السلوم الصغرى 11 العظمى 27

مكة الصغرى 19 العظمى 35

المدينة المنورة الصغرى 16 العظمى 30

الرياض الصغرى 18 العظمى 27

الدوحة الصغرى 22 العظمى 27

أبو ظبي الصغرى 27 العظمى 31

الخرطوم الصغرى 19 العظمى 36