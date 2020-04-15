عكاشة: تنسيق بين قيادات القاعدة وداعش والإخوان للقيام بعمليات إرهابية

علق العميد خالد عكاشة الخبير الأمني، على حادثة الأميرية والتي قضت خلالها قوات الأمن على خلية إرهابية وأسفرت عن استشهاد ضابطين وإصابة عدد من الضباط.

وقال عكاشة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام حداد في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن الأجهزة الأمنية على درجة كبيرة من اليقظة رغم انشغالها بالاجراءات الأمنية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح عكاشة أن التنظيمات الإرهابية ظنت أنها يمكنها استغلال انشغال الأجهزة الأمنية في مواجهات كورونا والقيام بعمليات إرهابية، مثنيًا على النجاحات المتتالية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في سيناء.

واعتبر عكاشة أن عملية الأميرية قمة النجاح الأمنى نظرًا لكونها عملية استباقية وتمكنت من القضاء على خلية ارهابية قبل القيام بأي أعمال إرهابية.

وتابع: "فيه قاعدة عند التنظيمات الإرهابية إنها مبتفرقش بين مسلمين ومسيحيين وأماكن العبادة هي الهدف الرئيسي والمستهدف" ضاربًا المثل بمسجد الروضة بالعريش وبالمجزرة التي قام بها تنظيم القاعدة في أفغانستان في معابد السيخ والهندوس.

وأكد عكاشة وجود تنسيق عام بين التنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة والإخوان، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق يشمل عناصرها وقياداتها وهناك تنسيق عام بين قياداتها على التصعيد هذه الأيام نظرًا لانشغال العالم بمواجهة كورونا والقيام بعمليات في القاهرة ونيجيريا وأفغانستان.