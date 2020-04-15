العراق يعلن تمديد حظر التجوال الوقائي حتى شهر رمضان

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العراقية، اليوم، تمديد حظر التجوال الوقائي المفروض على البلاد إلى بداية شهر رمضان المبارك.

وقالت اللجنة العراقية، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، إنها ستعقد الأسبوع المقبل اجتماعًا يسبق حلول شهر رمضان، لدراسة الموضوع وتقرير التفاصيل الخاصة بهذا الشأن.

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أعلنت في وقت سابق، اليوم، تسجيل 15 إصابة جديدة في العراق و46 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة.

وذكرت الوزارة العراقية في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ ألف و415 والوفيات 79 وحالات الشفاء 812 فى عموم البلاد، مؤكدة على ضرورة استمرار التزام المواطنين بالتعليمات الصادرة عنها وتطبيق حظر التجوال لتجاوز خطر تفشي الوباء.