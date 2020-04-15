الدفاع الفرنسية: ثلث طاقم حاملة الطائرات شارل ديجول مصابون بكورونا

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، أن ثلث طاقم حاملة الطائرات "شارل ديجول" مصابون بفيروس كورونا، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

وكانت القوات الفرنسية بدأت قبل 3 أيام عملية إنزال غير مسبوقة لـ1900 عنصر من البحرية سيتم وضعهم في الحجر الصحي، وذلك بعد عودة حاملة الطائرات شارل ديجول ورسوها في تولون، بسبب اكتشاف حالات إصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" في طاقمها.

وأكدت المتحدثة باسم الإدارة البحرية للمنطقة كريستين ريب - في تصريحات أوردتها قناة "فرانس 24" مساء اليوم - أنه لا يوجد تدهور في الوضع الصحي للعناصر الـ50 المصابين بكورونا المستجد.

وأضافت ريب، أنه سيتم فحص الجميع، كما سيوضع العسكريون نحو 1700 على حاملة الطائرات وأكثر من 200 في الفرقاطة المرافقة لها في الحجر الصحي لمدة أسبوعين في مراكز عسكرية في إقليم فار وفي المنطقة"، ولن يسمح لهم بالاختلاط مع عائلاتهم.

ويعتزم الجيش الفرنسي بدء تعقيم حاملة الطائرات والفرقاطة بالكامل، بعد غد الثلاثاء، وهي عملية غير مسبوقة أيضا.