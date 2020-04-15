حزب الحرية يتابع تنظيم صرف منحة العمالة المؤقتة

قال مؤمن سيد، أمين الاتصال السياسي وعضو المكتب السياسي بحزب الحرية المصري، إنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية داخل الحزب، لمتابعة سير وتنظيم صرف المنحة المقررة للعمالة غير المنتظمة والذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعة مكاتب البريد وفروع البنوك المخصصة للصرف.

وأضاف سيد أن الحزب استقبل عددا كبيرا من طلبات العمالة غير المنتظمة للتسجيل وكذلك أمانات الحزب بالمحافظات، موضحا أن غرفة العمليات المركزية بالحزب على تواصل مستمر مع وزارة القوى العاملة أولا بأول لإرسال استفسارات المواطنين وتساؤلاتهم، مشيدا بمجهود الدولة للتعامل مع هذا الحدث، وبجميع الأجهزة التنفيذية القائمة عليه.

وأشار سيد إلى أن شباب الحزب بمختلف الأمنات والمحافظات قاموا بمساعدة المواطنين والتنظيم أمام مكاتب البريد، وذلك لتقليل التجمعات ومنعا لتكدس المواطنين، ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وناشد أمين الاتصال السياسي بالحزب، المواطنين بضرورة تنفيذ التعليمات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وعدم الخروج الى الشوارع إلا للضرورة القصوى، حتى يتسنى عدم انتشار الفيروس بين المواطنين وتقليل معدل الإصابة به.

ووصف مؤمن سيد ما تم في هذا الملف بأنه ملحمة وطنية على مستوى القيادة السياسية والتزام حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتنفيذ التكليفات الرئاسية باحترافية أسعدت العمالة غير المنتظمة، متوجها بالشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان، ولجميع من شاركوا في هذا الملف، وقال إن ماحدث أمس واليوم هو بمثابة استفتاء على الشعبية الكاسحة والتأييد والدعم والتقدير الذى يحظى به الرئيس السيسى فى عقول وقلوب ليس المستفيدين فقط من البسطاء والكادحين من المصريين ولكن من الشعب المصرى كله وبجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والحزبية والشعبية.