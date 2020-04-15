محافظ دمياط لـ"المواطنين": مفيش داعي تسافر رأس البر علشان مش هتدخلها

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على أنها اتخذت كل الإجراءات القانونية تجاه كل الفنادق التي أجرت حجوزات للفترات القادمة وفي أعياد شم النسيم، "عملنا محاضر غلق للفنادق ومش هيتفتح خالص".

وأضافت عوض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، "بقول للمواطنين متجوش رأس البر علشان هنرجعكم ومش هتدخلوا رأس البر.. مافيش داعي حد يسافر وييجي".

وتابعت "عوض" أنه غير مسموح على الإطلاق دخول أي شخص لرأس البر حتى مالكي الوحدات السكنية والشاليهات، "نسمح فقط لقاطني المدينة بالدخول.. لازم يكون ملاكي دمياط ويثبت أنه من قاطني رأس البر، ولو ليك شاليه جوه وأنت من القاهرة مش هتدخل.. مبحبش أرجع الناس بس محدش هيدخل أبدا".