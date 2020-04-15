كلمات مؤثرة لوالد الشهيد "الحوفي".. ورسالة شديدة اللهجة للإرهابيين

نعى فوزى الحوفي، والد الشهيد البطل المقدم محمد الحوفي، ابنه قائلًا: "ربنا يرحم ابني ونحسبه شهيدًا عند الله".

وقال والد الشهيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON"، إن محمد ابنه الوحيد، حيث إن له ابنتين أخريين، موجهًا رسالته للإخوان والإرهابيين، قائلًا: "خونة وجبناء وإحنا وراهم وراهم".

وأعلنت وزارة الداخلية، مساء أمس الثلاثاء، مقتل سبعة "عناصر إرهابية" في منطقة الأميرية، شرق القاهرة، كانوا يستعدون لتنفيذ "عمليات إرهابية" بالتزامن مع أعياد المسيحيين في مصر.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن الاشتباكات مع تلك العناصر أسفرت عن استشهاد المقدم محمد الحوفي، من الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من الشرطة.

وأضاف البيان: "وردت معلومات للأمن الوطني حول وجود عناصر إرهابية تعتنق الفكر التفكيري تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق القاهرة لاستهداف البلاد بالتزامن مع أعياد الاقباط، وتم رصد الخلية الإرهابية والتعامل معها".