رمضان عبدالمعز يقدم العزاء في الشهيد محمد الحوفي.. ويوجه رسالة لأهله

قال الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، إن القاعدة التي ننطلق منها ولا يوجد خيار آخر سوى مقابلة الابتلاء بالصبر والدعاء والاستغاثة بالله وعدم الجزع.

وقدم عبدالمعز، خلال حواره في برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية Dmc، واجب العزاء في المقدم محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد وهو يدافع عن العرض والبلد والوطن شهيد وزارة الداخلية الأمن الوطني، ونسأل الله تبارك وتعالي أن يتقبله في تعداد الشهداء وأن ينزل على أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكداً أن الشهادة في سبيل الله شرف لن يناله أي شخص، كما وجه رسالة لأسرة الشهيد في قول الله تعالى "ويتخذ منكم شهداء، لكل أجل كتاب"، وأن هذا هو أجله "فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون".

وتابع، أن من يستشهد في سبيل الله نهنئه، فالشهيد له عند الله 6 خصال، منها أنه يشفع في سبعين من أهله، وبصورة استثنائية نقدم العزاء لأسرة المقدم الشهيد محمد الحوفي، مؤكداً أنه لا يجب أن تبكي أم أو زوجة أو بنت أو ابن قدموا شهيداً.

واستكمل، أن سيدنا عمر بن الخطاب طلب الشهادة من الله سبحانه وتعالى، وأنه لم يطلب الشهادة إلا لأنه يعلم منزله الشهيد عند الله لأنه حي "أحياء عند ربهم يرزقون"، والقرآن الكريم حذرنا من قول أنهم أموات في قوله تعالي "ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون".