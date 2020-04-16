بالفيديو.. جولة "الآثار" الإرشادية عن لوحة الملك نارمر بالمتحف المصري

أطلقت اليوم وزارة السياحة والآثار جولتها الإرشادية الجديدة بالمتحف المصري بالتحرير عن لوحة نارمر، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة لشرح عشرين قطعة أثرية مميزة داخل المتحف المصري بالتحرير من خلال المرشدين السياحيين المصريين الذين تطوعوا لعمل هذه الجولات مساهمة منهم في تعريف المواطنين المصريين والأجانب بالحضارة المصرية القديمة والمواقع والمتاحف المصرية اثناء تواجدهم في منازلهم ضمن الإجراءات الوقائية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، معلومات عن صلاية نعرمر أو "لوحة نارمر"، والرابط الخاص بمشاهدة الفيديو، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

معلومات حول الجولة الإرشادية اليوم لوزارة الآثار

ـ صلاية نعرمر مصنوعة من حجر الشست الأخضر (طولها 64 سم ، وعرضها 42 سم).

ـ تم اكتشافها في بقايا معبد من الدولة القديمة في هيراكونبوليس (الكوم الأحمر حاليًا) بالقرب من إدفو، تعود إلى بداية الأسرة الأولى (حوالي 3100 ق.م.) إلى فجر الحضارة المصرية.

ـ على الرغم من أن هذه القطعة في شكل لوحة مستحضرات التجميل، إلا أنها كانت رمزية، ولم يتم استخدامها في الواقع لمستحضرات التجميل.

ـ في وسط الجانب الأمامي، تتم السيطرة على حيوانين خرافيين متشابكي الأعناق الطويلة، ما يرمز إلى حدث تاريخي ذو أهمية قصوى حدث مؤخرًا: توحيد مصر العليا والسفلى في أقدم دولة في العالم مصر.

ـ في السجل الأعلى، يسير الملك، الذي كان يرتدي التاج الأحمر لمصر السفلى، في موكب النصر، بينما يرقد أعداؤه مقطوعي الرأس أمامه.

ـ في السجل السفلي، يدمر الملك، كثور، أحد حصون الأعداء.

ـ وعلى ظهر اللوحة، يرتدي الملك التاج الأبيض لمصر العليا، على وشك ضرب رئيس العدو السفلي بمقمعة أمامه، بينما يسيطر سلفه، الإله حورس، على تمثيل لأرض مصر السفلى.

روابط مشاهدة جولات وزارة السياحة والآثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ـ للمشاهدة من خلال تطبيق نشر الصور والفيديوهات إنستجرام من هنا.

ـ للمشاهدة من خلال فيس بوك من هنا.

ـ للمشاهدة من خلال تويتر من هنا.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها عدد من الوزارات نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، حيث تقدم وزارة السياحة والآثار عددا من الجولات الافتراضية عبر صفحاتها الرسمية على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، في إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة، لإتاحة زيارات افتراضية وجولات إرشادية لبعض المتاحف والمواقع الأثرية المصرية يوميا.