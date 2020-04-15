بسمة وهبة تعرض اللقطات الأولى من داخل عمارة "خلية الأميرية الإرهابية"

عرضت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON"، أولى اللقطات من داخل عمارة الخلية الإرهابية، كما استعرضت شهادة الجيران بمنطقة الأميرية، وبالتحديد المنطقة المحيطة بمسرح الأحداث.

وقال أحد الأهالى المقيمين بجانب العمارة السكنية: "فوجئنا بهؤلاء الإرهابين وهم ينطلقون داخل العمار، وقالوا "محدش ليه دعوة من الأهالى وكلامنا مع الحكومة"، ثم سمعنا أصداء طلقات الرصاص".

وذكر أن العمارة مبنية من أيام الثورة، مضيفًا: "هؤلاء الإرهابيين لم أرهم من قبل".

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء أمس الثلاثاء، مقتل سبعة "عناصر إرهابية" في منطقة الأميرية، شرق القاهرة، كانوا يستعدون لتنفيذ "عمليات إرهابية" بالتزامن مع أعياد المسيحيين في مصر.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن الاشتباكات مع تلك العناصر أسفرت عن "استشهاد" المقدم محمد الحوفي، من الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من الشرطة.

وأضاف البيان: "وردت معلومات للأمن الوطني حول وجود عناصر إرهابية تعتنق الفكر التفكيري تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق القاهرة لاستهداف البلاد بالتزامن مع أعياد الاقباط، وتم رصد الخلية الإرهابية والتعامل معها".