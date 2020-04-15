محافظ القليوبية يضبط مركبات توك توك ومواطنين خرقوا حظر التجوال بشبرا

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، يرافقه اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة، جولة مفاجئة بمدينة شبرا الخيمة للاطمئنان على تطبيق حظر التجوال.

وخلال الجولة بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة، تلاحظ تواجد 23 توك توك وعدد من المواطنين مترجلين في الشارع، وعلى الفور تم حجز التكاتك بالتنسيق مع مديرية الامن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحظر.

وواصلت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الأمن، حملاتها الموسعة على المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمحال التجارية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة لتنفيذ قرار الغلق ابتداء من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة صباح اليوم التالي، بالإضافة إلى تمركز الكمائن الشرطية بالشوارع الرئيسية وبمداخل ومخارج المحافظة لتطبيق قرار حظر حركة المواطنين على كل الطرق العامة اعتبارًا من الثامنة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي كإجراء وقائى للحد من انتشار الفيروسات بنطاق المحافظة.

وأشاد المحافظ خلال تفقده الكردونات الأمنية بجهود رجال الأمن فى تنفيذ القرارات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على سلامة المواطنين، مشددا على عدم التهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.