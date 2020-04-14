ضمن حملة مواجهة مافيا الأبراج.. القليوبية تزيل برجين مخالفين ببنها

تابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، حملة الإزالات المكبرة التي تقوم بها المحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، حيث تمت إزالة عقارين سكنيين خاليين، بمنطقة الفيلات وكوبري الفحص بمركز ومدينة بنها.

حيث تمت إزالة عدد 47 حالة بمساحة 8918 مترا، وبذلك يصبح إجمالى ما تم ازالته منذ بداية انطلاق موجه الإزالات 370 حالة بمساحة 54.867 مترا، بحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم عمل حصر شامل للمباني والأبراج المخالفة بالمحافظة والصادر لها قرارات إزالة للبدء في تنفيذ أعمال الإزالة الفورية لها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مشددا على التعامل مع المخالفين بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها في المهد.

وأضاف "الهجان"، أن تلك الحملات مستمرة وبشكل دوري، للتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها للحفاظ على الأرض الزراعية، إعلاءا للصالح العام وصونا لحق الدولة، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.

وفى هذا الإطار أوضح المحافظ، أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف ولن تقف مكتوفة الأيدي وستتصدى بكل قوة لأى محاولات للبناء المخالف والعشوائي والإزالة الفورية لها، مشيرا إلى أن توجيه رئيس الوزراء واضح بتنفيذ القانون وتحويل أي مخالفة بناء للنيابة العسكرية والتصدي لأى محاولة قد يقوم بها المخالفون، معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية فى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.