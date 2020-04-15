محافظ الشرقية: تلقينا بلاغات من 5 مراكز بوجود تجمعات مخالفة

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه خلال متابعته لسير عملية صرف منحة الـ500 جنيه، للعمالة غير المنتظمة، تلقى بلاغات من 5 مراكز بالمحافظة بوجود تجمعات من المواطنين، لافتاً إلى أن هناك 83 مكتبا فى مختلف أنحاء المحافظة تعمل على صرف المنحة.

وأضاف غراب، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه تعامل على الفور مع هذه التجمعات ونصح المواطنين بأن هذا يعد خطرا على حياتهم، متابعا: "كل اللي بيصرفوا بسطاء جدا ووعيهم غير كبير، طمأنا الجميع بأنهم سيصرفوا المبلغ".

وأشار محافظ الشرقية، إلى أنه خصص بعض المدارس في المراكز الخمسة التي تشهد تجمعات من المواطنين من أجل الحفاظ على صحتهم، متابعا: "الناس مش قادرة تستوعب خطورة التزاحم".

وعن التزاحم على المحال التجارية قال المحافظ: "أغلقت محلين بالمحافظة تماما نظرا لوجود تزاحم كبير عليهما غير مبرر"، مشددا على أن التجمعات مرتبطة بالنمط الاستهلاكي للمواطنين قبل دخول شهر رمضان الكريم وعيد الفطر.