الإبراشي مناشدا المصريين: احتفلوا بالشهداء فهم في مكان أفضل

ناشد الإعلامي وائل الإبراشي، الجميع الاحتفال بشهداء الوطن الذين يبذلون أرواحهم من أجل الدفاع عن تراب الوطن وحفظ الأمن والأمان في البلاد، لافتا إلى أن جنازة الشهيد البطل محمد الحوفي، اليوم رغم أنها كانت بها حزن إلا أنه حزن ممتزجة بالفخر والفرح كونه فى مكان أفضل.

وأضاف الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن خسة الإرهاب لا مثيل لها، كون العالم كله في أزمة كبرى تتمثل في جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أنهم لا يتوقفون عن غدرهم والتخطيط للنيل من الأبرياء.

وتابع: "ولكن النجاح المعلوماتي لدى الأجهزة الأمنية أنقذ البلاد من تنفيذ أكثر من عملية إرهابية في المستقبل".