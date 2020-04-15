الجيش الأمريكي: زوارق إيرانية نفذت عمليات اقتراب من سفننا في الخليج

قال الجيش الأمريكي، في بيان، إن 11 زورقا تابعا للحرس الثوري الإيراني قاموا بعمليات "اقتراب ومضايقة خطيرة" لسفن للبحرية الأمريكية في الخليج، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وأوضحت البحرية الأمريكية، أن سفن الحرس الثوري الإيراني البحرية "آي أر جي سي" (IRGC) تسببت في مضايقات للسفن البحرية الأمريكية في الخليج العربي اليوم.

زوارق إيرانية اقتربت لمسافة عشر ياردات من سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكية

وقالت البحرية الأمريكية في بيان، إن زوارق إيرانية اقتربت لمسافة عشر ياردات من سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكية أو ماليزيا أو هونج كونج".

وأشارت البحرية الأمريكية، إلى أن أعمال الحرس الثوري الإيراني في المياه الدولية للخليج العربي الشمالي "خطرة واستفزازية"، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وكان قائد البحرية الإيرانية الأميرال حسين خانزادي، قال في وقت سابق، إن بلاده تضع عينيها على "السفن الأمريكية التي تسير بمنطقة الخليج"، ولديها أرشيف مصور بكامل تحركاتها.

وأضاف خانزادي، أن بلادة تراقب سفن "العدو خاصة أمريكا" لحظة بلحظة بداية من بلد المنشأ وحتى لحظة دخولها المنطقة.