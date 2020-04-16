بتروجاس: نستورد نصف استهلاكنا من الغاز.. ونطمح أن يكون من حقولنا

قال المهندس رأفت عبدالهادي رئيس شركة بتروجاس، إننا نستورد نصف استهلاكنا من غاز البوتاجاز من الخارج والباقي من الحقول، وأن هدف وزارة البترول في الفترة المقبلة أن نزود من حقولنا والمشروعات الجديدة التي تطبقها الوزارة من معامل التكرير في مسطرد وأسيوط للزيادة من إنتاجنا المحلي.

وأضاف عبدالهادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، أننا نطمح في الفترة المقبلة أن يكون استهلاكنا من حقولنا ولا نستورد من الخارج وهو ما يرفع سعر أسطوانة البوتاجاز حالياً، وأنه قبل تغيير سعر البترول وانخفاضه كانت تصل سعر الأسطوانة إلى 130 وحالياً 90 جنيها.

وأكد، أننا نهتم بهذه القرى التي تم فرض حظر التجوال عليها أكثر من أي قرى أخرى، لأننا نعمل من خلال مديريات التموين وعند ورود معلومات عن قرى معزولة يتم الاهتمام بها أكثر للتأكد من سلامة وصول الأسطوانة، مؤكدا أنه لن يحدث اختناقات نهائيا في أسطوانات البوتاجاز وهناك وفرة فيها والمصانع منتشرة على مستوى الجمهورية وتغطي أي مكان وبالتنسيق مع مديرية التموين أي مكان يحتاج زيادة حتى وإن لم يكن في الخطة يتم تزويده ويتم الدفع بالسيارات من خلال شركة بوتاجازكو.