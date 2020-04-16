تسجيل 48 إصابة جديدة بكورونا في كوبا

أكدت وزارة الصحة العامة في كوبا، اليوم، تسجيل 48 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ليبلغ مجمل الإصابات 814 حالة.

ونقلت وكالة أنباء "برنسا لاتينا" الكوبية عن مدير قطاع الأوبئة بوزارة الصحة فرانسيسكو دوران قوله، في مؤتمر صحفي، إن عدد الوفيات بلغ 24 بوفاة 3 أشخاص خلال الـ 24 ساعة الماضية وجميعهم فوق الـ 60 عاما.

وأوضح دوران، أن 622 من المصابين حالتهم مستقرة، بينما خرج 151 من الحجر الصحي، في حين تم إجلاء مريضين إلى وطنيهما، مشيرا إلى أن 8 في حالة حرجة، في حين أن 7 حالتهم خطيرة.

وكان مدير عام إدارة أمريكا اللاتينية والكاريبي في وزارة الخارجية الكوبية يوجينيو مارتينز، قال في وقت سابق، إن شركة "ميديكوبا" غير قادرة على شراء أجهزة تنفس صناعي من شركتين سويسريتين عبر شركة أمريكية؛ بسبب الحصار المفروض على بلاده من الولايات المتحدة.