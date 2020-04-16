نقابة أطباء الأسنان تحذر أعضائها من الجراحة أو التركيب بسبب كورونا

حذرت نقابة أطباء الأسنان، من أي إجراء خاص بجراحة أو تركيب الأسنان، مؤكدة أنه تعامل مثير للرذاذ ويستلزم أعلى درجات الوقاية، طبقاً لمنشور وزارة الصحة والتوجيهات العامة لمنظمات الصحة العالمية.

وأوضحت النقابة أن توجيهات هيئة طب الأسنان الأمريكية (ADA) ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) صدرت بتأجيل كافة الإجراءات غير الضرورية واتخاذ أقصى درجات الحماية حال الضرورة للعلاج داخل عيادات الأسنان.

وطالب الدكتور ياسر الجندى، نقيب أطباء الأسنان، اتحاد المهن الطبية، بصرف إعانات للشباب بسبب توقف عياداتهم الخاصة.