فيديو.. وزارة الزراعة تدعم قرية صفط تراب بالغربية بالمنافذ المتحركة

قال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزير الزراعة، إن الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، قرر إرسال سيارات الوزارة ومنافذ السلع المتحركة إلى قرية صفط تراب بالغربية لتوفير السلع للأهالي في فترة العزل الصحي بعد ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا.

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الوزير تواصل مع أحد مصدري البطاطس وتم أخذ 10 أطنان يرسلون للقرية، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة هي المتنفس الأهم للمواطنين في شم النسيم من خلال حدائقها ولكن كافة الحدائق مغلقة.

وتابع إبراهيم أن وزير الزراعة اتخذ قرار وتواصل مع وزير الإعلام لتصوير فيلم تسجيلي كبير عن حديقة الحيوان وسيتم عرضها يوم شم النسيم على معظم القنوات.