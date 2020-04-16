اليوم.. ترامب يعقد مؤتمرا بشأن "إعادة فتح" الاقتصاد الأمريكي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مؤتمر صحفي يعقده، اليوم بشأن "إعادة فتح" الاقتصاد الأمريكي، وقال إن الولايات المتحدة اجتازت على الأرجح مرحلة الذروة في الحرب مع كورونا، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوو عربية" الإخبارية، فجر اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي، اعتبرت أمس الأربعاء، قرار الرئيس دونالد ترمب تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية، خطوة "غير عقلانية وغير قانونية وخطيرة"، متعهدة بالتصدي لها.

ووجهت بيلوسي انتقادات شديدة اللهجة لترامب، وقالت إن "توقف الرئيس عن تمويل منظمة الصحة العالمية التي تقود المعركة العالمية ضد جائحة فيروس كورونا، خطوة عديمة الجدوى" وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وشددت بيلوسي على أنه لا يمكن التغلب على الوباء إلا بجهود مشتركة منسقة من المجتمع الدولي، مع مراعاة البيانات والمعطيات العلمية.