"التطبيقيين" تبدأ صرف المعاشات من اليوم منعا للتكدس بسبب كورونا

أعلنت نقابة التطبيقيين الفرعية بالقاهرة، أن صرف المعاشات سيبدأ اليوم الخميس من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 3 عصرا يوميا من السبت للخميس.

وأكدت النقابة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه طبقا لتعليمات البنك المركزى بالنسبة للصرف بكروت الـATM سيبدا من يوم 26 أبريل حتى 30 أبريل لمنع التكدس أمام الماكينات".

وكانت قد أعلنت النقابة العامة للتطبيقيين، عن أنها قد أستأنفت العمل من يوم الأحد الماضى الموافق 5 أبريل ويتم استقبال الأعضاء يوميا من السبت الى الخميس من الساعة 11 ص : 3 ظهرا طوال فترة الحظر.

وأوكلت النقابة العامة إلى رؤساء النقابات الفرعية تحديد أوقات العمل بالنقابات الفرعية بالمحافظات طبقا لظروف كل محافظة، أن معظم النقابات قد أستأنفت العمل بالفعل.