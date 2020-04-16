مطار القاهرة يستقبل شحنة مستلزمات طبية قادمة من الصين

دخلت قبل قليل الأجواء المصرية، طائرة صينية تحمل شحنة مستلزمات طبية قادمة من الصين لصالح وزارة الصحة المصرية، وهدية من الشعب الصيني للشعب المصري، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي أن الدكتور محمد شوقى، حضر اليوم نائبا عن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لاستقبال السفير الصيني بالقاهرة في انتظار وصول الطائرة.

وأكدت المصادر أن رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، أمر بتشكيل لجنة جمركية، لسرعة إنهاء إجراءات وصول الشحنة.

كانت قرية البضائع بالمطار، قد استقبلت شحنتي مستلزمات طبية قادمة من الصين لصالح وزارة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساهمة في توفير مستلزمات طبية لدعم خطة الحكومة لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وكانت الحكومة أعلنت تعليق حركة الطيران في مصر، لتقليل حركة الاختلاط سواء من داخل مصر أو القادمين من خارجها، وذلك في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.