محافظ دمياط: البلد فيها.. وباء ونعتذر عن أي احتفالات هذا العام

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن مصر مثل بقية دول العالم تتخذ إجراءات احترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وعليه من الضروري أن تغلق كل محافظة على نفسها خلال فترة الوباء.

وأوضحت عوض، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الاحتفالات في وقت الوباء أمر لا يصح تماما، متابعة: "كفاية الأعداد اللي عندنا والمفروض كل محافظة تقفل على نفسها، معندناش احتفالات حاليا لأن عندنا وباء".

وشددت محافظ دمياط، أن المحافظة تعتذر تماما عن أي احتفالات هذا العام، لافتا إلى أن الأجهزة التنفيذية مع الأجهزة الأمنية يعملون بشكل مستمر من أجل تطبيق كافة الإجراءات.