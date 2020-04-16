محافظ الدقهلية: منع تحرك المواطنين يوم شم النسيم من أجل حمايتهم

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن المحافظة اتخذت إجراءات حاسمة لمنع المواطنين من التجمع خلال شم النسيم، وتم غلق الشريط الساحلي للمحافظ لمدة 10 أيام.

وأضاف مختار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الإجراءات التي تتبعها الدولة المصرية من أجل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، يهدف إلى الحفاظ على صحة المصريين، وحمايتهم وليس من أجل التضييق عليهم.

وتابع محافظ الدقهلية: "غلق مدينة جمصة والشيخ زايد و15 مايو لمدة 10 أيام منعنا لتحرك السفن والمراكب السياحية، نمنع تحرك المواطنين خلال هذا المرحلة من أجل حمايتهم".