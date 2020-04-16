ترامب: سنُعلن القرار بشأن فتح الاقتصاد في البلاد الخميس المقبل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ما نشاهده الآن من موت ودمار بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" أمر مروع، موضحًا أن الولايات المتحدة أجريت أكثر من 3.5 مليون اختبار لكورونا.

وأضاف "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي، أنه سيعلن القرار بشأن إجراءات فتح الاقتصاد يوم الخميس المقبل، ولا نريد أي ألاعيب سياسية خلال هذه الأزمة.

وسجلت الولايات المتحدة ألفين و371 وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع الإجمالي إلى 30 ألفا و817 وفاة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبأ عاجل، فجر اليوم، نقلا عن وكالة "رويترز" للانباء.