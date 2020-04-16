المسلماني: اتهامات ترامب لمنظمة الصحة العالمية غير مؤكدة

قال الكاتب الصحفي أحمد المسلماني إن الولايات المتحدة الأمريكية قابلت 5 تحديات كبرى في تاريخها.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن أول هذه التحديات كانت الحرب الأهلية ونجح الرئيس إبراهام لينكولن في اجتيازها والتحدي الثاني كان الحرب العالمية الأولى وانتصر ودرو ويلسون فيها والتحدي الثالث كان الحرب العالمية الثانية وانتصر روزفيلت فيها وواجه الفساد الكبير أيضًا والتحدي الرابع كانت أحداث 11 سبتمبر والحرب على الإرهاب وفضل فيها بوش الإبن والتحدث الخامس هو تحدي فيروس كورونا والذي يواجهه الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وأكد المسلماني أن نظام ترامب كان يشكك في البداية في حقيقة الفيروس ثم أخذ في توزيع الاتهامات لتشتيت الرأي العام ليخفي فشله معتبرًا أن منظمة الصحة العالمية متواطئة مع الصين وأخفت معلومات حول هذا الفيروس.

وشدد المسلماني على أن هذه الاتهامات غير مؤكدة حتى الآن، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تتهم المنظمة ورئيسها بالتواطئ مع الصين وإخفاء معلومات حول كوفيد 19 رغم التمويل الضخم الذي تقدمه أمريكا للمنظمة منتقدًا عدم وجود وحدات بحثية في منظمة الصحة العالمية مشددًا على أن المنظمة كانت يجب أن يجري علمائها أبحاث كورونا في الصين لتوضيح الحقائق أمام العالم مقترحًا بأن تكون لها لجنة بحثية يرأسها طبيب من الحاصلين على جائزة نوبل.