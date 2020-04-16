"الأزمة هتعدي والكورونا هيموت".. إدوارد وأبناؤه يغنون ضد الفيروس

شارك الفنان أدوارد، جمهوره بمقطع فيديو له على صفحته الشخصية بموقع "انستجرام"، أثناء غنائه مع أبنائه ماريا ومارك أغنية "خليك متفاءل"، أثناء مكوثهم في المنزل بسبب حظر التجوال ضمن إجراءات الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكانت ضمن كلمات الأغنية: "خليك متفاءل خليك مبسوط، الأزمة هتعدي والكورونا هتموت، بس المهم العائلة ايدنا في إيد بعض وهنعدي الليلة".

ويشارك الفنان إداورد في مسلسل "البرنس"، من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر ، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وعدد آخر من الفنانين والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.