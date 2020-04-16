تفاصيل 3 شحنات مستلزمات طبية من الصين لمصر في أسبوع واحد

تحرص السلطات الصينية على رد الجميل لمصر، حيث استقبل مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، شحنة مستلزمات طبية مرسلة من الدولة الآسيوية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتعد تلك هي الشحنة الثالثة التي تصل إلى مصر من الصين خلال أسبوع واحد، إذ استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، الجمعة الماضية، شحنتين من المستلزمات الطبية قادمة من الصين لمواجهة فيروس كورونا، قام باستيرادها رجل أعمال مصري لصالح وزارة الصحة.

الصين وبعدما بدأت في التعافي من توغل فيروس كورونا، وجهت أنظارها نحو دعم الدول التي وقفت بجانبها في محنتها عندما كانت بؤرة تفشي المرض، وضمن تلك الدول تأتي مصر في المقدمة.

في الـ 5 من فبراير الماضي أعلنت وزارة الخارجية الصينية عن إرسال الحكومة المصرية 10 أطنان إمدادات طبية إلى الصين لمساندتها في مواجهة أزمة كورونا، مقدمة لها الشكر بجانب 20 دولة أخرى قدمت المساعدة للصين.

كما قامت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، بزيارة الصين مطلع مارس الماضى، وقالت إنها تحمل رسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تعزيز سبل التعاون مع بكين لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وبعدما تحسن الوضع الصيني في مواجهة كورونا، حرصت السلطات الصينية على إعادة الدعم الذي وجدته من الحكومة المصرية في أزمتها، إذ استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، فجر اليوم الخميس، شحنة من الإمدادات الطبية والوقائية من جمهورية الصين الشعبية إلى، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

كان السفير الصيني بالقاهره لياو ليتشيانج، أعلن أن طائرة صينية على متنها مستلزمات طبية تمنحها حكومة الصين إلى مصر، وتشمل أقنعة طبية وملابس واقية وكواشف الاختبار، ستصل القاهرة كهدية من الحكومة الصينية للحكومة المصرية.