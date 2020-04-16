ماسكات n95 وكواشف وبدل وقائية.. تعرف على تفاصيل الهدية الصينية إلى مصر

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة والسكان، إن شحنة المستلزمات الطبية الوقائية التي استلمتها مصر منذ قليل، كانت هدية من الجانب الصيني إلى الجانب المصري في إطار العلاقات الثنائية المتبادلة بين الطرفين.

وأضاف "مجاهد"، لـ"الوطن"، أن الشحنة عبارة عن 20 ألف ماسك طبي من نوع n 95 بالاضافة إلى 10 آلاف بدلة وقائية كاملة و10 آلاف كاشف طبي لتحليل فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن هذه الشحنة هدية من الشعب الصيني إلى مصر وأنه كان في استقبال الشحنة السفير الصيني في مصر والدكتور محمد شوقي رئيس قطاع الصحة في القاهرة ممثلا عن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وكانت وزارة الصحة والسكان نشرت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو يوضح وصول شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية إلى مصر من جانب جمهورية الصين الشعبية.