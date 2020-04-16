فيديو.. ضبط سعودي يبيع تصاريح السير في حظر التجوال بـ3000 ريال

تداول نُشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لإلقاء قوات الأمن السعودية القبض على مواطن سعودي يبيع تصاريح التجوال أثناء الحظر.

ويظهر في الفيديو أحد الضباط وهو يتحدث مع المواطن ليوهمه برغبته في شراء التصاريح وليخبره المواطن أن لديه 31 تصريحا وسعر التصريح 3000 ريال سعودي بإجمالي 93 ألف ريال سعودي.

واقتربت منه قوات الشرطة السعودية ونزل الضابط وألقوا القبض عليه وسحبوا منه التصاريح التي كان ينوي بيعها للمواطنين ليتمكنوا من التجول في وقت الحظر الذي تفرضه المملكة على عدد من مدنها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وفرضت المملكة العربية السعودية حظر التجوال التام على بعض المدن السعودية وأغلقت الحرمين الشريفين والمساجد والأماكن العامة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.