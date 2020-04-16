أحمد جمال يُشيد بجهود مواجهة كورونا وتدوير عجلة الإنتاج: متفائل ببلدي

نشر الفنان أحمد جمال، صورا تُظهر استمرار العمل في وصلة طريق "بلبيس- القاهرة" التقطها من نافذة سيارته، وعلق عليها: "بلدنا بتحارب إرهاب وبتحارب وباء عالمي وبتوفر سلع استهلاكية واحتياطي استراتيجي وبتصرف مرتبات للعمالة غير المنتظمة وبتقدم معونات طبية لدول تانية وغيره وغيره كتير".

وأضاف "جمال"، خلال تعليقه على الصور عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بس فوق كل ده في شغل على الأرض مابيقفش ومبيعطلش تحت أي ظرف في إصرار مش طبيعي على إن عجلة التطوير تفضل مكملة، الطريق ده جزء من اللي شفته النهارده وأنا في طريقي للقاهرة".

وتابع: "الحقيقة كنت مفكر الدولة هتنشغل بأزمة كورونا وتهمل باقي الملفات لكن اللي حاصل ده مخليني متفائل ببلدنا أوي السنين الجاية وهيكون لينا شأن تاني طول ما إحنا ماشيين بنفس الإصرار ده، ربنا يحفظك يا بلدي".