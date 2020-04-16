بث مباشر.. البابا تواضروس يترأس قداس خميس العهد بدير الأنبا بيشوي

تقدم "الوطن" بثا مباشرا من قداس خميس الأسرار المعروف باسم خميس العهد، حيث يترأسه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بدير الإنبا بيشوي بوادي النطرون بلا حضور شعبي.

ويشارك البابا في الصلاة عدد من رهبان الجير والآباء الأساقفة، ويعد خميس العهد هو عيد مسيحي أو يوم مقدس يسبق عيد الفصح، وهو اليوم الذي غسل فيه يسوع أرجل تلاميذه ووعظ فيهم بأن يحبوا بعضهم البعض كما أحبهم هو وترك لهم وصيته، ويقوم الكاهن في كثير من الكنائس بغسل أرجل المصلين ورشهم بالزيت في هذا اليوم.

وبسبب كورونا يختفى هذا العام تقليد غسل أرجل المصلين ورشهم بالزيت، وتعقب "خميس العهد"، "الجمعة العظيمة"، التى يترأس البابا صلواتها غداً بالدير، فيما تنتهى اليوم الخميس المهلة التى أطلقها المركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للأقباط فى مصر والعالم للمشاركة فى لقاء مفتوح للبابا، صباح عيد القيامة، عن طريق إرسال أسئلتهم فى مقاطع مصورة عبر خاصية الرسائل على صفحة المركز على "فيس بوك"، ليجيب عنها البابا، الأحد المقبل.