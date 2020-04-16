احتراق "ملاكي" أشعلها مجهولون بعبوة بنزين "وسط الطريق" في كفر الشيخ

شهد شارع "المصنع" بمدينة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إلقاء مجهولين كانوا يستقلون سيارة "ملاكي" عبوة بنزين مشتعلة على سيارة "ملاكي" كانت تقف إلى جانب الطريق، مما أدى إلى اشتعال النيران بالسيارة واحتراقها بالكامل.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات الدفاع المدني والحريق إلى موقع السيارة المحترقة، وتمكّنت من السيطرة على النيران وإخمادها قبل انتقالها إلى السيارات والعمارات المجاورة بشارع "المصنع".

وتبين أنَّ الجناة كانوا يستقلون سيارة "ملاكي" أخفوا لوحاتها بـ"كيس بلاستيك أسود" في الأمام والخلف، وذلك حتى لا يتمكن أحد من التعرف على رقم لوحات السيارة المستخدمة في إشعال النيران بالسيارة المحترقة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.