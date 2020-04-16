أستاذ فلك: ساعات الصيام في رمضان أقل من العام الماضي

قال الدكتور محمد غريب أستاذ الفلك، إن يوم الجمعة بعد القادمة الموافق 24 أبريل، هو أول أيام شهر رمضان فلكيا، ولكن الرأي القاطع لبداية الشهر سيعلنه مفتي الجمهورية بعد رؤية هلال رمضان.

وأوضح غريب، خلال اتصال هاتفي برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الخميس، أن بداية شهر رمضان ستكون يوم الخميس أو الجمعة، ولكن بالحسابات الفلكية فالجمعة هو أول أيام شهر رمضان، مشيرا إلى أن الاقتران بين الشمس والقمر والأرض سيكون يوم الخميس 23 أبريل الساعة 4:26 صباحا، وستكون الرؤية قبل حدوث الاقتران، وهناك مبدأ فلكي يشير إلى أنه لا رؤية قبل الاقتران.

وأضاف أستاذ الفلك، أن ساعات الصيام هذا العام تصل إلى 15 ساعة، لافتا إلى عدد ساعات الصيام هذا العام أقل من العام الماضي نظرا لاقترابنا من فصل الشتاء، حيث تتراجع بداية الشهر 11 يوما عن العام السابق.