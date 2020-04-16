أحمد فهمي منتقدا رمضان: "لا أعلى أجر ولا إيرادات.. بيبيع كلام للجمهور"

استنكر الفنان أحمد فهمي، إساءة الفنان محمد رمضان له، وما وصفه بـ "التلقيح" عليه على صفحته الرسمية بموقع "انستجرام"، حيث قال "إحنا رجالة تعالى نتكلم كلام رجالة بدون تلقيح، أنا بتكلم عليه كويس جدًا وربنا يكرمه في مسلسله البرنس اللي هيتعرض في رمضان ويكسر الدنيا، بس ليه ينتقدنا".

وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة خلال برنامج "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم سبورت 2"، أن محمد رمضان دائما ما ينتقد كل الفنانين ويزعم أنه متواجد في الساحة الفنية بمفرده، ولا أحد يرد عليه، "لو كمان حد رد عليه بيقول إننا بنغير منه عشان كما يدعي أنه أعلى أجر وأعلى إيرادات، وكلام بيبيعه للجمهور وساعات الناس بتصدق ده".

ووجه حديثه لمحمد رمضان: "إحنا الاثنين كل واحد عمل مسلسل رمضان اللي فات، لو طلع أجرك مش هقولك أكتر مني، لأ، لو طلع قدي مش هفتح بوقي تاني، أنا مش بغلط فيه، بس عمرنا ما نتكلم مع بعض كفنانين بالأجور والإيرادات".

وكان محمد رمضان، فاجأ متابعيه بنشر فيديو وهو يقود سيارته وبجواره مسدس، ويوجد كلب يجري خلفه وينبح وهو يضحك في سخرية، وعلق قائلاً على المقطع الغريب: "الكلب البلدي بيهوهو مع التراك سينك".

اعتبر الكثيرون أن ما نشره محمد رمضان ما هو إلا رد غير مباشر، على فيديو أحمد فهمي من داخل مأوى الكلاب وكتابته تعليقاً: "معلش أنا آسف مش هقدر أرد عليك دلوقتي عشان قاعد مع ناس أهم منك بكتير".