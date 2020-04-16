يوسف زيدان: الأطباء المسلمون قالوا "بلاش صوم رمضان في زمن الأوبئة"

قال الكاتب والأديب الدكتور يوسف زيدان إن كبار العلماء الذين خدموا الحضارة الإنسانية من العرب قالوا بتجنب الصوم والجماع خلال زمن الوباء.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية إن العلماء قالوا إنه فى زمن الوباء وفساد الهواء لا بد أن يتناول الشخص الطعام الخفيف والتى لا تجهد المعدة بالهضم حتى لا تنشغل المناعة بمواجهة الجراثيم.

وتابع: "الأطباء المسلمين قالوا بلاش صوم فى رمضان"، مؤكدًا أن العلماء المسلمين ممن لا يشك فى عقيدتهم قالوا بتجنب الصوم والجماع فى زمن الوباء.

ورد زيدان على بيانات المؤسسات الإسلامية من وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، قائلا: "مفيش حاجة في الإسلام اسمها مؤسسة رسمية.. أنا أستاذ فلسفة إسلامية من وأنا عندى 39 سنة يعني عارف بنية الدين الإسلامى إيه.. مفهوش كلمة مؤسسة دى خالص..مفيش آية في القرآن ولا السنة النبوية تقول أن هناك شيء اسمه مؤسسة دينية".

وتابع: "الشيخ يقعد في بيتهم لحد ما الأزمة دي تعدي علشان الدنيا مضعش"، مشدداً على أن الدين يقول أنتم أعلم بشؤون دنياكم، وعليه يسأل أهل الشأن كلاً فى اختصاصه.

واستطرد: "أطباء الأمة العربية الإسلامية النوابغ اللى العالم كله والحضارة الإنسانية بتحترمهم قالوا يتجنب الصوم والوباء فى زمن الوباء"، مشدداً على أن الطب مبنى على التجارب السابقة والخبرات المتراكمة.