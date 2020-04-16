المجر تعلن ترحيل 11 إيرانيا لانتهاكهم قواعد الحجر الصحي

أعلنت المجر أنها سترحل 14 إيرانيا متهمين بانتهاك القواعد الصحية المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، رغم احتجاج طهران ومنظمة غير حكومية اتهمت رئيس الوزراء فيكتور أوربان بفرض حجر على سيادة القانون.

وقال ضابط في الشرطة روبرت كيس، خلال مؤتمر صحفي في بودابست، أوردته قناة "فرانس 24"، إن 11 طالبا سيجرى طردهم الخميس، و3 آخرين في 23 أبريل بعد أن أبدوا سلوكا غير اجتماعي وعنيف للغاية.

كان البرلمان المجري صدَّق في 30 مارس على قانون يمنح حكومة أوربان سلطات جديدة واسعة يقول إنه يحتاج إليها لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، ما أثار انتقادات من الإتحاد الأوروبي.